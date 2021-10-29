29 Ekim 2021, Cuma

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Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı!

Sultanlar Ligi’nde derbi heyecanı!
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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Misli.com Sultanlar Ligi'nin altıncı hafta maçında Fenerbahçe Opet ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Opet ve Galatasaray HDI Sigorta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin altıncı hafta maçında Fenerbahçe Opet ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

Derbi karşılaşma Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

Ligde Fenerbahçe Opet, 12 puanla ikinci sırada yer alırken, Galatasaray HDI Sigorta ise 11 puanla 5. sırada bulunuyor.

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