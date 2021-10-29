29 Ekim 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı!
Misli.com Sultanlar Ligi'nin altıncı hafta maçında Fenerbahçe Opet ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Opet ve Galatasaray HDI Sigorta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin altıncı hafta maçında Fenerbahçe Opet ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.
Derbi karşılaşma Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.
Ligde Fenerbahçe Opet, 12 puanla ikinci sırada yer alırken, Galatasaray HDI Sigorta ise 11 puanla 5. sırada bulunuyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...