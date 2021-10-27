27 Ekim 2021, Çarşamba

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Görme engelli haltercilerden 10 madalya birden!

Görme engelli haltercilerden 10 madalya birden!
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Giriş Tarihi: 27.10.2021

Gürcistan'da düzenlenen Dünya Powerlifting ve Bench Press Şampiyonası'nda, görme engelli milli halterciler 2'si altın olmak üzere 10 madalya birden kazandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, görme engelli milli halterciler, Gürcistan'ın Bakurani kentinde 23 Ekim'de başlayan ve Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen Dünya Powerlifting ve Bench Press Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verdi.

Şampiyonada 56 kiloda yarışan milli halterci Döndü Kanat, bench press kategorisinde (Sporcunun bir ağırlık sehpası üzerinde uzanırken ağırlığı yukarı doğru kaldırması) ikinci, powerlifting alanında ise üçüncü, master (büyükler) kategorisinde ise birinci, toplamda ise ikincilik elde ederek podyum sevinci yaşadı. Ay-yıldızlı sporcu Döndü Kanat, organizasyonda bir altın, 2 gümüş ve bir bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli haltercilerden 67,5 kiloda yarışan Gülistan Özdemir ise bench pres kategorisinde bronz, powerlifting'de gümüş madalya kazandı.

75 kiloda mücadele eden Meltem Tırıklı da bench press kategorisinde ikinci, powerliftingte de ikincilik elde ederek 2 gümüş madalya kazandı.

90 kiloda yarışan Serap Demirkapu ise bench presste altın, powerliftingte ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gürcistan'daki şampiyona, 29 Ekim'de sona erecek.

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