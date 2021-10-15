15 Ekim 2021, Cuma

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Kadın Milli Curling Takımı'mızdan tarihi başarı!

Kadın Milli Curling Takımı’mızdan tarihi başarı!
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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Kadın Milli Curling Takımımız, Slovakya'yı 12-3 mağlup ederek Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları elemelerine katılmaya hak kazandı.

Beijing 2022 Olimpiyat Ön Eleme Müsabakaları'nda kadın curling milli takımımız, Slovakya'yı 12-3 yenerek Hollanda'da düzenlenecek olan Olimpiyat Eleme Müsabakaları'na katılmaya hak kazandı.
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