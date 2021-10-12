12 Ekim 2021, Salı

DİĞER SPORLAR

Eczacıbaşı Dynavit 2-3 VakıfBank (MAÇ SONUCU - ÖZET)

VakıfBank 2’de 2 yaptı
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.10.2021

VakıfBank, Sultanlar Ligi’nin ikinci haftasında konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit’i 3-2 mağlup ederek sezona 2’de 2 ile başladı.

Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki mücadelenin çekişmeli çeken ilk setini VakıfBank 25-23 kazandı. İkinci seti 25-16 hanesine yazdıran Eczacıbaşı Dynavit, 3. seti de 25-23 alarak durumu 2-1'e getirdi. VakıfBank, 4. seti 25-19 kazanarak karşılaşmayı karar setine taşıdı. Sarı-siyahlılar karar setini ise etkili bir oyun ile 15-11 aldı ve sezonun 2. maçını da galibiyetle tamamladı.

VakıfBank'ta Isabelle Haak 21 sayıyla takımının en skoreri olurken; Chiaka Ogbogu 16, Gabi 11 sayı kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Türkiye GP’si dünya basınında geniş yer buldu! Hamilton’ın hatası... Türkiye GP'si dünya basınında geniş yer buldu! Hamilton'ın hatası...
Formula 1 nefes kesti! İşte o kareler... Formula 1 nefes kesti! İşte o kareler...
Bottas kupasıyla tribünleri selamladı! İşte o görüntüler Bottas kupasıyla tribünleri selamladı! İşte o görüntüler
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör