12 Ekim 2021, Salı
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VakıfBank'ta Isabelle Haak 21 sayıyla takımının en skoreri olurken; Chiaka Ogbogu 16, Gabi 11 sayı kaydetti.
Eczacıbaşı Dynavit 2-3 VakıfBank (MAÇ SONUCU - ÖZET)
VakıfBank, Sultanlar Ligi’nin ikinci haftasında konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit’i 3-2 mağlup ederek sezona 2’de 2 ile başladı.
Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki mücadelenin çekişmeli çeken ilk setini VakıfBank 25-23 kazandı. İkinci seti 25-16 hanesine yazdıran Eczacıbaşı Dynavit, 3. seti de 25-23 alarak durumu 2-1'e getirdi. VakıfBank, 4. seti 25-19 kazanarak karşılaşmayı karar setine taşıdı. Sarı-siyahlılar karar setini ise etkili bir oyun ile 15-11 aldı ve sezonun 2. maçını da galibiyetle tamamladı.
VakıfBank'ta Isabelle Haak 21 sayıyla takımının en skoreri olurken; Chiaka Ogbogu 16, Gabi 11 sayı kaydetti.
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