Bir kez daha Tyson Fury! İşte Tyson Fury Deontay Wilder maçında yaşananlar...
Son dakika spor haberleri: Dünya Boks Konseyi(WBC) ağır sıklet unvan maçında ABD'li Deontay Wilder ile Büyük Britanyalı Tyson Fury Las Vegas'ta karşı karşıya geldi. 33 yaşındaki Tyson Fury, daha önce 7. rauntta mağlup ettiği rakibi Wilder'ı bu defa 11. rauntta nakavt ederek WBC Dünya Ağır Sılet Şampiyonu unvanını korudu.
Tyson Fury ile Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır siklet kemeri maçında kozlarını paylaştı. ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen maça seyirciler büyük ilgi gösterdi.
İlk olarak 2 Aralık 2018'de karşılaşan iki boksorun mücadelesi berabere sonuçlanmıştı. 23 Şubat 2020'de yapılan ikinci karşılaşmayı 7. rauntta teknik nakavtla kazanan Tyson Fury, Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerinin yeni sahibi olmuştu.
24 Temmuz'da yapılması planlanan Wilder-Fury maçı, Tyson Fury'nin corona virüsüne yakalanması nedeniyle ertelenmişti. Boksseverlerin merakla beklediği 3. müsabaka, 10 Ekim Pazar günü TSİ 04.00'te gerçekleşti.
FURY 11. RAUNNTA WILDER'I YERE SERDİ!
Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da gerçekleştirilen mücadelede Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD'li rakibi Deontay Wilder'ı 11. rauntta yere serdi. Tarihin en iyi ağır sıklet maçlarından birini kazanan Tyson Fury, WBC Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu ünvanını korudu.
WILDER'IN 2 YENİLGİSİ DE FURY'E!
35 yaşındaki Deontay Wilder kariyerindeki 2. yenilgisini de Tyson Fury'e karşı aldı. İlk olarak 23 Şubat 2020'de yapılan maçı 7. rauntta teknik nakavtla kaybeden Wilder, 10 Ekim 2021'deki karşılaşmada da rakibine diş geçiremedi.
Wilder böylece kariyerinde çıktığı 45 karşılaşmada 42 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi almış oldu.
ANTHONY JOSHUA İLE KARŞILAŞMASI BEKLENİYOR!
Wilder'ı mağlup eden Fury'nin, Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini elinde bulunduran Büyük Britanyalı Anthony Joshua ile karşılaşması bekleniyor.
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