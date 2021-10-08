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SON DAKİKA: Viktoria Zeynep Güneş Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalya kazandı

Viktoria Zeynep Güneş’ten tarihi başarı!
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Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 Giriş Tarihi: 08.10.2021

Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalya kazandı.

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Budapeşte'de devam eden organizasyonda 200 metre kurbağalama mesafesindeki 2.22.23'lük derecesiyle altın madalya kazanmıştır. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.

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