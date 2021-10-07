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Ziraat Bankkart 3-2 Spor Toto (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Ziraat Bankkart!

Şampiyonlar Kupası’nın sahibi Ziraat Bankkart!
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Giriş Tarihi: 07.10.2021

Voleybol Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Ziraat Bankkart ile Spor Toto kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 3-2 kazanan Ziraat Bankkart kupanın sahibi oldu.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan Ziraat Bankkart ile Spor Toto arasındaki maça kapasitenin yüzde 50'si kadar her iki takımın da seyircisi alındı.

2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda zafere ulaşan, setlerde geriye düşmesine karşın rakibini 3-2 mağlup eden Ziraat Bankkart oldu.

1. Set: Ziraat Bankkart 24 - 26 Spor Toto

2. Set: Ziraat Bankkart 25 - 22 Spor Toto

3. Set: Ziraat Bankkart 25 - 21 Spor Toto

4. Set: Ziraat Bankkart 22 - 25 Spor Toto

5. Set: Ziraat Bankkart 15 - 12 Spor Toto

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