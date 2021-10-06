Formula Türkiye Grand Prix ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünyanın gözü Türkiye'de düzenlenecek Formula 1 yarışına çevrildi. Sezonun 16. yarışı olan zorlu maratonda herkesin merakla beklediği kısım ise 8. viraj olacak. Peki Formula 1 ne zaman, sırlama turları hangi gün gerçekleştirilecek? İşte detaylar...

Formula 1 için geri sayım devam ediyor. Motor sporları tutkunlarının heyecanla beklediği Formula 1 Türkiye Grand Prix'i bu sezonun 16'ıncı yarışı olacak. 8'inci virajı ile heyecan dozu yüksek bir yarış izlememize neden olacak Formula 1 İstanbul Park'ta hemen hemen tüm hazırlıklar tamamlandı. Peki Formula 1 ne zaman, sırlama turları hangi gün gerçekleştirilecek?



FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX'İ NE ZAMAN?

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i 8-9-10 Ekim tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Sezonun 16'ıncı yarışı olan Türkiye Grand Prix'i yeniden büyük heyecana sahne olacak.

FORMULA 1'DE PROGRAM ŞU ŞEKİLDE;

8 Ekim Cuma günü pilotlar sabah 11:30 ve 12:30 saatleri arasında antrenman yapacak. İlk antrenmanın ardından 15:00-16:00 saatleri arasında ikinci antrenman seansı gerçekleştirilecek.

9 Ekim Cumartesi günü 12:00-13:00 saatleri arasında üçüncü antrenman seansının ardından 15:00-16:00 saatleri arasında sıralama turları atılacak.

10 Ekim tarihinde saat 15:00-17:00 saatleri arasında ise Formula 1 Türkiye Grand Prix'in gerçekleştirilecek. 58 turdan oluşacak ve 120 dakika sürmesi beklenen Türkiye Grand Prix'i büyük heyecana sahne olacak.



FORMULA 1 KALICI OLACAK MI?



Formula 1'in yeni üst yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali'nin davetlileri olarak haftaya Türkiye'ye geleceğini açıklayan Ak şöyle konuştu:

"Önemli görüşmeler yapacağız ama Sayın Turizm Bakanımızın biraz önce verdiği müjde muhteşem. Çünkü tüm dünyada bu olayın kamunun finansal gücüyle yapıldığı bilinirken, biz iki senedir kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Ama pandeminin etkisi ekonomiden kalkmak üzere seneye her şey normal maliyetine geri dönmek üzere. Tekrar yüksek maliyetler konuşulacak. Biz 10 yıllık kontrat yapmak için çok konuştuk, mesafede aldık. Umuyorum bu yarışın sonunda bir imzayla kalıcı bir tarihle İstanbulumuzda organize etmiş olacağız. Ama bu özel ve kamunun birlikte yapacağı bir şey. Bugün aldığımız haber de bunun çok önemli bir desteği oldu."

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