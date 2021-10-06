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Cristiano Ronaldo ve Khabib Nurmagomedov burun buruna! Sosyal medyaya gündem oldu

Ronaldo ve Khabib burun buruna! Sosyal medyaya gündem oldu
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Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 Giriş Tarihi: 06.10.2021

Manchester United'ın dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ve kafes dövüşünün efsanesi Khabib Nurmagomedov'un burun buruna geldiği video, sosyal medyaya damga vurdu. İşte o anlar... | Spor haberleri

Harika bir kariyerin ardından emekli olan ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yla bir araya geldi. Yakın arkadaş oldukları bilinen ikilinin çektikleri video sosyal medyada gündeme oturdu.

"İŞİNİ YAPMAYA DEVAM ET ŞAMPİYON"

Ronaldo'yla kafa kafaya geldikleri anı Khabib, "O şimdiye kadarkilerin en iyisi. İşini yapmaya devam et şampiyon, dünyadaki milyonlarca insana ilham veriyorsun" notuyla paylaştı.

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