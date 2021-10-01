Nur Germen hayatını kaybetti!
Hem Galatasaray'da forma giyen hem de antrenörlüğünü yapan eski milli futbolcu Nur Germen, 73 yaşında hayatını kaybetti.
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve Sarı-kırmızılı takımı çalıştıran eski milli basketbolcu ve antrenör Nur Germen, 73 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
NUR GERMEN KİMDİR?
1948 yılında Ankara'da doğan Nur Germen, 76 kez genç ve A Milli seviyesinde maça çıktı. 1971 ve 1975 yıllarında Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılan basketbol milli takımımızda forma giydi. Sporculuk kariyerinde TED Kolejliler, Galatasaray, Muhafızgücü, TOFAŞ ve Yenişehir formaları giydi.
1972 yılında aktif sporcuyken Galatasaray Lisesi'nin erkek basketbol takımını çalıştırmaya başladı. Galatasaray'da 1983 yılında yardımcı antrenörlük yaparak 1. Ligde çalıştırıcılık kariyerine başlayan Germen, 1984-85 sezonunda A takımının başına geçti ve sarı-kırmızılı takımın 16 yıl aradan sonra Türkiye Basketbol Ligi şampiyonu olmasında pay sahibi oldu. Bu başarısına rağmen 1985-86 sezonunun başında görevine son verildi.
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