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Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: Türkiye tenis ülkesi oldu

Cengiz Durmuş: Türkiye tenis ülkesi oldu
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Giriş Tarihi: 30.09.2021

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Durmuş, "Türkiye, tenis ülkesi oldu. Türkiye, tüm dünyada herkes tarafından bilinen bir ülke." dedi.

Teniste gençlerde kızlar ve erkeklerin dünya kupası olan BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri için Antalya'ya gelen Durmuş açıklamalarda bulundu. Organizasyonun önemine değinen Durmuş, finallerin Türkiye'de ilk kez düzenlendiğine dikkati çekti.

Türk sporcuların dünyanın en iyi sporcularıyla aynı kortta iyi mücadele örneği sergilediğini ifade eden Durmuş, şöyle konuştu:

Yeneceğiz de yenileceğiz de ama esas olan bir sistematik yapı içerisinde ilerlemek. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sporu tabana yayma hedefiyle projeler ürettik ve sistemi bu doğrultuda kurduk. Türkiye'nin her yerinde, herkes, her zaman tenis oynayabilmeliydi. Oynamaya başladığını da görüyoruz. Bugün bu organizasyon, ektiğimiz tohumların yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladığı turnuvalar anlamına geliyor.

"TÜRKİYE TENİS ÜLKESİ OLDU"

Durmuş, Türkiye'de böylesi turnuvaların organize edilmesinin Türk sporcuların gelişimi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Türk sporcuların, dünyanın en iyi sporcularıyla antrenman yapıp, yarışıp, o kültürü yaşaması durumunda, en iyi puanları alabileceğini ve daha yukarı sıralara çıkabileceğini dile getiren Durmuş, "Türkiye, tenis ülkesi oldu. Türkiye, tüm dünyada herkes tarafından bilinen bir ülke. Tenis ülkesi olarak da doğru yerde yerimizi aldık. Ulusal ve uluslararası anlamda dünyanın artık bildiği ve gelmek için çaba sarf ettiği bir ülke haline geldik." ifadelerini kullandı.

Ailelerin bugün çocuklarını spora teşvik eder hale geldiğini belirten Durmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Son 15 yıl içerisinde sporun her kesiminde, her branşın doğru işler yaptığını görebiliyoruz. Tenis de bundan doğru şekilde nasibini alıyor. Son yıllarda tenisin her noktada, Türkiye'nin her yerinde çok rahat oynanabilmesi adına illerimize, belediyelerimize, valiliklerimize bakanlığımızdan izin, onay alarak gidiyoruz ve oralarda turnuvalar düzenliyoruz. Eskiden 'zengin sporu' olarak bilinen branşımızdaki o algıyı değiştirdik. Artık branşımızı herkes sahipleniyor. Anadolu'yu tenisle, o misafirperverlik tarafını sporcularımızla buluşturduğumuzda ortaya inanılmaz güzel enerji çıkıyor.

Durmuş, Antalya'nın spor turizmi noktasında önemli merkezlerden olduğunu sözlerine ekledi.

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