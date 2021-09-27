Formula 1 Rusya Grand Prix'sinde kazanan Lewis Hamilton!
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Rusya Grand Prix'sinde koşuldu. Yarışı Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.
Sezonun on beşinci mücadelesi, Soçi kentiyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte, 53 tur üzerinden yapıldı.
4. cepten kalktığı yarışı 2. sırada götüren Hamilton, takımının bitime 5 tur kala başlayan yağmurun şiddetinin artacağını öngörmesi sayesinde sezonun 5'inci, kariyerinin 100. birinciliğine ulaştı.
Hamilton ile şampiyonluk mücadelesi veren Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen, son sırada başladığı yarışta 2. olarak çok önemli puanlar elde etti.
Ferrari'den Carlos Sainz ise Verstappen'in 9.2, liderin 1 dakika 2.475 saniye arkasında 3. sırayı aldı.
Bu sonuçla puanını 246,5'a çıkaran Hamilton, Verstappen'in 2 puan önünde pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.
Sezonun 16. yarışı Türkiye Grand Prix'si, 10 Ekim'de yapılacak.
Rusya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
PİLOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 246,5 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 139
5. Sergio Perez (Meksika): 120
TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes 397,5
2. Red Bull: 364.5
3. McLaren: 234
4. Ferrari: 216,5
5. Alpine: 103
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