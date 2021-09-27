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2021 Erkekler Balkan Kupası: Halkbank 3-0 Kifissias (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Halkbank Balkan Kupası'nda şampiyon oldu

Halkbank Balkan Kupası’nda şampiyon oldu
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Giriş Tarihi: 27.09.2021

2021 Erkekler Balkan Kupası'nda Halkbank, Yunanistan temsilcisi Kifissias'la kozlarını paylaştı. Müsabakayı 3-0 kazanan Halkbank şampiyon oldu ve CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti. | Son dakika spor haberleri

2021 Erkekler Balkan Kupası'nda Halkbank, ikinci maçında Yunanistan'ın Kifissias takımını 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Balkan Kupası'nı iki maçını da galip bitirerek kazanan Halkbank, CEV Challenge Kupası'nda mücadele etme hakkı elde etti.

Üst üste ikinci kez Balkan Kupası'nı kazanan Halkbank'ın kupasını maçtan sonra düzenlenen törende Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Kagic Dejan (Sırbistan), İlknur Çakar

Halkbank: Selçuk Kesin, Bruno, Vigrass, Yiğit Gülmezoğlu, Efe Bayram, Mustafa Koç (Caner Ergün, Volkan Done, Aslan Ekşi)

Kifissias: De Weijer, Kotsakis, Melles, Marks, Kostopoulos, Linardos (Kontostathis, Sonakis, Papadopoulos, Spiliotis)

Setler: 25-19, 25-18, 25-18

Süre: 68 dakika (25, 22, 21)

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