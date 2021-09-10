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Son dakika spor haberi: Milli tenisçi Çağla Büyükakçay tek kadınlarda yarı finalde!

Çağla Büyükakçay yarı finalde!
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Giriş Tarihi: 10.09.2021

W60 Elle Spirit Open turnuvası tek kadınlarda ülkemizi temsil eden milli tenisçi Çağla Büyükakçay, yarı finale yükseldi. Büyükakçay, 2 numaralı seri başı Rus Natalia Vikhlyantseva'yı 6-4, 6-1'lik setlerle yendi.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de düzenlenen W60 Elle Spirit Open turnuvasında tek kadınlarda yarı finale çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, 2 numaralı seri başı Rus Natalia Vikhlyantseva'yı 6-4, 6-1'lik setlerle yenerek adını yarı finale yazdırdı.

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