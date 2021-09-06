06 Eylül 2021, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Filenin Efeleri

Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.09.2021

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 4. maçında maçında A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Hollanda'yla karşılaşacak. Çıktığı 3 maçta 3 galibiyet elde eden Türkiye, Hollanda sınavını da geçmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıkacak. Oynadığı 3 maçta 3 galibiyet alan Filenin Efeleri, 4. maçta Hollanda ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Hollanda voleybol maçı 6 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör