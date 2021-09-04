04 Eylül 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filenin Sultanları'nı tebrik etti!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 25-20, 25-19 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Karşılaşmanın ardından Başkan Erdoğan, sporcularımızı sosyal medyadan tebrik etti. İşte o sözler...
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı mağlup ederek üçüncü olma başarısı gösterdi. Karşılaşmanın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sporcularımızı tebrik etti. Başkan Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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