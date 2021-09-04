04 Eylül 2021, Cumartesi

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Sırbistan 1-3 İtalya (MAÇ SONUCU - ÖZET) | CEV Avrupa Şampiyonası Finali

İtalya Avrupa şampiyonu
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Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 Giriş Tarihi: 04.09.2021

2021 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya, 24-26, 25-22, 25-19 ve 25-11'lik setlerle Sırbistan'ı 3-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan final müsabakasında İtalya, güçlü rakibini 24-26, 25-22, 25-19 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

İtalya, Avrupa Şampiyonası tarihinde 2007 ve 2009'dan sonra üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

İtalya'da Egonu 29, Sylla 20, Pietrini de 13 sayıyla şampiyonluk maçında takımlarına önemli katkı sağladı.

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