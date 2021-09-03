Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman? Türkiye voleybol yarı final maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | CEV Avrupa Şampiyonası
Giovanni Guidetti yönetiminde tüm maçlarını kazanan Türkiye, finale adını yazdırmak istiyor. Gruplarda tüm maçlarını kazanan Türkiye, son 16 turunda Çekya, çeyrek finalde Polonya'yı eledi. Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Sırbistan oldu. Türkiye - Sırbistan maçı öncesinde merak edilen konular arasında mücadelenin yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman? Türkiye voleybol yarı final maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda, Çeykya ve Polonya'yı yenerek yarı finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Sırbistan ile eşleşen milliler, final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE - SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye - Sırbistan voleybol maçı 3 Eylül Cuma günü saat 18:00'de TRT 1'den canlı yayınlanacak.
BU SEFER KAZANMAK İSTİYORUZ!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.
GÖZLER HOLLANDA - İTALYA MAÇINDA!
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak. Filenin Sultanları'nın rakibi bu maç ile belli olacak.
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TÜRKİYE VOLEYBOL MİLLİ TAKIM KADROSU!
Simge Aköz
Pozisyon: Libero
Doğum Tarihi: 23/04/1991
Kilo: 56 kg
Boy: 168 cm
Cansu Özbay
Pozisyon: Pasör
Doğum Tarihi: 17/10/1996
Kilo: 78 kg
Boy: 182 cm
Ayça Aykaç
Pozisyon: Libero
Doğum Tarihi: 27/02/1996
Kilo: 54 kg
Boy: 176 cm
Meryem Boz
Pozisyon: Pasör Çaprazı
Doğum Tarihi: 03/02/1988
Kilo: 68 kg
Boy: 190 cm
Hande Baladın
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 01/09/1997
Kilo: 81 kg
Boy: 190 cm
Meliha İsmailoğlu
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 17/09/1993
Kilo: 73 kg
Boy: 188 cm
Eda Erdem Dündar
Pozisyon: Orta Oyuncu
Doğum Tarihi: 22/06/1987
Kilo: 74 kg
Boy: 188 cm
Zehra Güneş
Pozisyon: Orta Oyuncu
Doğum Tarihi: 07/07/1999
Kilo: 88 kg
Boy: 197 cm
Yasemin Güveli
Pozisyon: Orta Oyuncu
Doğum Tarihi: 05/01/1999
Kilo: 70 kg
Boy: 191 cm
İlkin Aydın
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 05/01/2000
Kilo: 67 kg
Boy: 183 cm
Buse Ünal
Pozisyon: Pasör
Doğum Tarihi:29/07/1997
Kilo: 72 kg
Boy: 186 cm
Ebrar Karakurt
Pozisyon: Pasör Çaprazı
Doğum Tarihi: 17/01/2000
Kilo: 73 kg
Boy: 196 cm
Beliz Başkır
Pozisyon: Orta Oyuncu
Doğum Tarihi: 26/02/1998
Kilo: 70 kg
Boy: 195 cm
Tuğba Şenoğlu
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 02/02/1998
Kilo: 64 kg
Boy: 184 cm
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