Giovanni Guidetti yönetiminde tüm maçlarını kazanan Türkiye, finale adını yazdırmak istiyor. Gruplarda tüm maçlarını kazanan Türkiye, son 16 turunda Çekya, çeyrek finalde Polonya'yı eledi. Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Sırbistan oldu. Türkiye - Sırbistan maçı öncesinde merak edilen konular arasında mücadelenin yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman? Türkiye voleybol yarı final maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda, Çeykya ve Polonya'yı yenerek yarı finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Sırbistan ile eşleşen milliler, final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Sırbistan voleybol maçı 3 Eylül Cuma günü saat 18:00'de TRT 1'den canlı yayınlanacak.

BU SEFER KAZANMAK İSTİYORUZ!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.

GÖZLER HOLLANDA - İTALYA MAÇINDA!

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak. Filenin Sultanları'nın rakibi bu maç ile belli olacak.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN!

TÜRKİYE VOLEYBOL MİLLİ TAKIM KADROSU!

Simge Aköz

Pozisyon: Libero

Doğum Tarihi: 23/04/1991

Kilo: 56 kg

Boy: 168 cm

Cansu Özbay

Pozisyon: Pasör

Doğum Tarihi: 17/10/1996

Kilo: 78 kg

Boy: 182 cm

Ayça Aykaç

Pozisyon: Libero

Doğum Tarihi: 27/02/1996

Kilo: 54 kg

Boy: 176 cm

Meryem Boz

Pozisyon: Pasör Çaprazı

Doğum Tarihi: 03/02/1988

Kilo: 68 kg

Boy: 190 cm

Hande Baladın

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 01/09/1997

Kilo: 81 kg

Boy: 190 cm

Meliha İsmailoğlu

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 17/09/1993

Kilo: 73 kg

Boy: 188 cm

Eda Erdem Dündar

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 22/06/1987

Kilo: 74 kg

Boy: 188 cm

Zehra Güneş

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 07/07/1999

Kilo: 88 kg

Boy: 197 cm

Yasemin Güveli

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 05/01/1999

Kilo: 70 kg

Boy: 191 cm

İlkin Aydın

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 05/01/2000

Kilo: 67 kg

Boy: 183 cm

Buse Ünal

Pozisyon: Pasör

Doğum Tarihi:29/07/1997

Kilo: 72 kg

Boy: 186 cm

Ebrar Karakurt

Pozisyon: Pasör Çaprazı

Doğum Tarihi: 17/01/2000

Kilo: 73 kg

Boy: 196 cm

Beliz Başkır

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 26/02/1998

Kilo: 70 kg

Boy: 195 cm

Tuğba Şenoğlu

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 02/02/1998

Kilo: 64 kg

Boy: 184 cm

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