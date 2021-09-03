Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Tükiye volebol maçı yarı final...
Türkiye - Sırbistan voleybol maçı sporseverler tarafından merak ediliyor. Giovanni Guidetti yönetiminde tüm maçlarını kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, finale adını yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda, Çeykya ve Polonya'yı yenerek yarı finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Sırbistan ile eşleşen milliler, final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE - SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye - Sırbistan voleybol maçı 3 Eylül Cuma günü saat 18:00'de TRT 1'den canlı yayınlanacak.
BU SEFER KAZANMAK İSTİYORUZ!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.
GÖZLER HOLLANDA - İTALYA MAÇINDA!
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak. Filenin Sultanları'nın rakibi bu maç ile belli olacak.
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TÜRKİYE VOLEYBOL MİLLİ TAKIM KADROSU!
Simge Aköz
Pozisyon: Libero
Doğum Tarihi: 23/04/1991
Kilo: 56 kg
Boy: 168 cm
Cansu Özbay
Pozisyon: Pasör
Doğum Tarihi: 17/10/1996
Kilo: 78 kg
Boy: 182 cm
Ayça Aykaç
Pozisyon: Libero
Doğum Tarihi: 27/02/1996
Kilo: 54 kg
Boy: 176 cm
Meryem Boz
Pozisyon: Pasör Çaprazı
Doğum Tarihi: 03/02/1988
Kilo: 68 kg
Boy: 190 cm
Hande Baladın
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 01/09/1997
Kilo: 81 kg
Boy: 190 cm
Meliha İsmailoğlu
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 17/09/1993
Kilo: 73 kg
Boy: 188 cm
Eda Erdem Dündar
Pozisyon: Orta Oyuncu
Doğum Tarihi: 22/06/1987
Kilo: 74 kg
Boy: 188 cm
Zehra Güneş
Pozisyon: Orta Oyuncu
Doğum Tarihi: 07/07/1999
Kilo: 88 kg
Boy: 197 cm
Yasemin Güveli
Pozisyon: Orta Oyuncu
Doğum Tarihi: 05/01/1999
Kilo: 70 kg
Boy: 191 cm
İlkin Aydın
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 05/01/2000
Kilo: 67 kg
Boy: 183 cm
Buse Ünal
Pozisyon: Pasör
Doğum Tarihi:29/07/1997
Kilo: 72 kg
Boy: 186 cm
Ebrar Karakurt
Pozisyon: Pasör Çaprazı
Doğum Tarihi: 17/01/2000
Kilo: 73 kg
Boy: 196 cm
Beliz Başkır
Pozisyon: Orta Oyuncu
Doğum Tarihi: 26/02/1998
Kilo: 70 kg
Boy: 195 cm
Tuğba Şenoğlu
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 02/02/1998
Kilo: 64 kg
Boy: 184 cm
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