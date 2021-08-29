29 Ağustos 2021, Pazar

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Çekya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

Türkiye A Milli Kadın Voleybol maçı ne zaman?
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 Giriş Tarihi: 29.08.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ardından CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele ediyor. D grubunda oynanan tüm maçları kazanan Türkiye, son 16 turunda Çekya ile oynayacak. Filenin Sultanları kazanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda B Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Çekya ile karşılaşacak.

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Çekya arasında oynanacak Avrupa Şampiyonası son 16 turu karşılaşması, bugün saat 17.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Şampiyona son 16 turundan itibaren tek maç eleme usulüne göre devam edecek.

GÖZLER POLONYA-UKRAYNA MAÇINDA!

Türkiye, Çekya'yı geçerse çeyrek finalde Polanya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.

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