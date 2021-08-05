Son dakika spor haberi: Türkiye 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ev sahibi oldu!
Türkiye, 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Müsabaka 14-19 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. İşte federasyondan yapılan açıklama... | Son dakika spor haberleri
2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenleneceği açıklandı.
FEDERASYONDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE
Son yıllarda hem salon voleybolunda hem de plaj voleybolunda uluslararası seviyede birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye, 14-19 Aralık 2021 tarihlerinde ilk kez FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye; kadınlar kategorisinde 6 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.
Avrupa kıtasından Şampiyonlar Ligi'ni ilk üç sırada tamamlayan takımlar, Amerika kıtasından kulüpler şampiyonu ve ikincisi, Asya kıtasından kulüpler şampiyonu ve ikincisi ile FIVB tarafından wild card ile davet edilen kulüpler arasında gerçekleştirilen dev organizasyona ev sahipliği yapacak şehir ise ilerleyen günlerde belli olacak.
Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na iki takımla katılacak.
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