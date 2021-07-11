11 Temmuz 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Milli yüzücü Yiğit Aslan 800 metre serbest stilde Avrupa şampiyonu oldu!

Milli yüzücü Yiğit Aslan Avrupa şampiyonu oldu!
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

İtalya'nın başkenti Roma'da Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada mücadele eden milli sporcularımızdan Yiğit Aslan altın madalya kazanırken, Mert Kılavuz da gümüş madalyanın sahibi oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Yiğit Aslan, altın madalyanın sahibi oldu.

Yiğit Aslan, erkekler 800 metre serbest stil yarışında 7.51.21'lik derecesiyle ilk sırayı alırken, bir başka milli sporcu Mert Kılavuz da 7.52.19'luk dereceyle gümüş madalya kazandı.

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