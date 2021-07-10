Son dakika spor haberi: Wimbledon'da tek erkekler ve tek kadınlarda finalin adı belli oldu!
Wimbledon'da final heyecanı yaşanacak. Tek erkekler ve tek kadınlarda finale yükselen sporcular belli oldu. Erkeklerde Novak Djokovic ve Matteo Berrettini, kadınlarda ise Ash Barty ve Karolina Pliskova kozlarını paylaşacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Wimbledon'da final heyecanı yaşanacak. Tek erkekler ve tek kadınlarda finale yükselen sporcular belli oldu. Erkeklerde Novak Djokovic ve Matteo Berrettini, kadınlarda ise Ash Barty ve Karolina Pliskova kozlarını paylaşacak.
DJOKOVIC 20. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE
Kariyerinin 20. grand slam şampiyonluğunu kovalayan Sırp tenisçi, 11 Temmuz Pazar günü kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükselen 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini ile karşılaşacak. Berrettini, Wimbledon'da finale yükselen ilk İtalyan tenisçi olmuştu.
KADINLARDA DA HEYECAN DORUKTA
Barty, kariyerinde ilk grand slam finaline 2019 Fransa Açık'ta çıkmış ve Çek Marketa Vondrousova'yı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.
Pliskova ise 2016 ABD Açık'ta final oynamış ancak Alman Angelique Kerber'e 2-1 mağlup olmuştu.
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