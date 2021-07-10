10 Temmuz 2021, Cumartesi

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Halkbank Oğuzhan Karasu ile sözleşme uzattı!

Halkbank'tan transfer!
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Giriş Tarihi: 10.07.2021

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 26 yaşındaki oyuncusu Oğuzhan Karasu ile 1 yıllık sözleşme uzattı. | Son dakika transfer haberleri

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuzhan Karasu, yeni sezonda da Halkbank kadrosunda yer alacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Kulübüm ve benim karakterlerimiz birbiri ile uyuşuyor. Benim de mottom kazanmak üzerine. Geçtiğimiz yıldan kalan hesabımızı bu sene kapatmak için el ele vererek dayanışma içinde mücadele edecek ve Halkbank'ı hak ettiği yere ulaştıracağımıza inanıyorum. Ben de elimden gelen katkıyı yapma sözü veriyorum. Umarım sakatlıksız, sağlık sorunlarının yaşanmadığı bir sezon olur." değerlendirmesinde bulundu.

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