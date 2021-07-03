03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Serhat Kırık finale yükseldi
Son dakika spor haberleri: Almanya'nın Dortmund kentindeki Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Serhat Kırık, yarı finalde de Litvanyalı Vilius Savickas'ı mağlup eden milli güreşçi, adını finale yazdırdı.
Almanya'da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Serhat Kırık, grekoromen stil 67 kiloda finale çıktı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dortmund kentindeki organizasyonda Belaruslu Uladzimir Karpiyevich ve İsveçli Georgios Michalis Barbanos'u yenen Serhat Kırık, çeyrek finale yükseldi.
Bu turda Ermeni Shat Khachatryan, yarı finalde de Litvanyalı Vilius Savickas'ı mağlup eden milli güreşçi, adını finale yazdırdı.
Serhat, yarın finalde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşılaşacak.
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