03 Temmuz 2021, Cumartesi

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Milli judocu Gülkader Şentürk 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda!

Milli judocu Gülkader Şentürk'ten gururlandıran başarı!
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Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 Giriş Tarihi: 03.07.2021

Miili judocu Gülkader Şentürk, kadınlar 48 kiloda elde ettiği başarılı sonuç ile Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Milli sporcu Gülkader Şentürk'ten gururlandıran bir başarı geldi. 24-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 48 kiloda mücadele edecek.

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