03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Milli judocu Gülkader Şentürk 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda!
Miili judocu Gülkader Şentürk, kadınlar 48 kiloda elde ettiği başarılı sonuç ile Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
Milli sporcu Gülkader Şentürk'ten gururlandıran bir başarı geldi. 24-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 48 kiloda mücadele edecek.
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