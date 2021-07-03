03 Temmuz 2021, Cumartesi

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Lewis Hamilton 2 yıl daha Mercedes'te!

Hamilton 2 yıl daha Mercedes'te!
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Giriş Tarihi: 03.07.2021

Formula 1 takımlarından Mercedes, Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton'la 2023'e kadar yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Son 7 yılın pilotlar ve takımlar şampiyonu Mercedes'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kontratının süresi 2021 sonunda dolacak 36 yaşındaki pilotla 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

F1'deki ilk şampiyonluğunu, McLaren adına yarıştığı 2008'de kazanan Hamilton, 2013'te transfer olduğu Mercedes'te 77 yarış birinciliği ve 6 şampiyonluk elde etti.

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