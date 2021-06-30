30 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberleri: Fransa Bisiklet Turu'nda kazaya sebep olan seyirci gözaltına alındı

Fransa'da olay olmuştu! Gözaltına alındı
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

Son dakika spor haberleri: 26 Haziran'da Fransa Bisisklet Turu'nda 50 bisikletçinin kazasına neden olan seyirci gözaltına alındı.

Fransa Bisiklet Turu'nun açılış etabında açtığı pankartla yaklaşık 50 bisikletçinin düşmesine yol açan seyirci gözaltına alındı.

Turun 26 Haziran Cumartesi günkü açılış etabında, yok kenarından yarışı izlerken, "Go Opi-Omi" yazılı pankartı televizyon kameralarına göstermek için açarak 50 kadar bisikletçinin düşmesine yol açan kadın seyirci, Finistere ilinde jandarmalar tarafından bulundu.

Gözaltına alınan kadının, tur organizatörlerinin hakkında suç duyurusunda bulunması nedeniyle 1500 avro para ve 1 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Düşen bisikletçilerden biri olan ve yaralandığı için yarıştan çekilmek zorunda kalan Alman sporcu Jasha Sütterlin'in de suç duyurusunda bulunması halinde, söz konusu seyircinin cezasının artabileceği kaydedildi.

Bisikletçileri düşürdüğünü gördükten sonra olay yerini terk eden kadın seyirci aranıyordu.

Bu yıl, 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

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