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Son dakika spor haberi: Wimbledon heyecan başlıyor!

Wimbledon heyecan başlıyor!
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

Corona virüsü pandemisi sebebiyle geçtiğimiz sezon iptal olan Wimbledon Tenis Turnuvası'na ana tablo maçları 28 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Sezonun en önemli dört Grand Slam tenis turnuvasından biri olan Wimbledon, bu sene 28 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. | Son dakika spor haberleri

Sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası olan Wimbledon'da ana tablo maçları başlıyor.

Sezonun en önemli dört Grand Slam tenis turnuvasından biri olan Wimbledon, bu sene 28 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Londra'daki turnuvada corona virüsü salgını nedeniyle son 2 gününe kadar kortlardaki toplam kapasitenin yüzde 50'si oranında seyirci tribünlere alınacak.

14 bin 979 kişilik Merkez Kort ise tekler finallerinin oynanacağı 10 ve 11 Temmuz'da tam kapasiteyle hizmet verecek.


28 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında dünyanın en başarılı raketlerinin boy göstereceği dev turnuva, canlı yayınlarla TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'da olacak.

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