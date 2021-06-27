27 Haziran 2021, Pazar

DİĞER SPORLAR

Son dakika spor haberi: Milli satranççı Vahap Şanal 11. Akdeniz Satranç Şampiyonası’nda üçüncü oldu!

Milli satranççı Vahap Şanal Akdeniz Şampiyonası’nda üçüncü oldu!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.06.2021

Milli satranççı Vahap Şanal, 11. Akdeniz Şampiyonası’nda üçüncülük derecesini elde etti. Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, büyükusta Vahap Şanal, 9 tur sonucunda 7 puan toplayarak şampiyonada 3. sırada yer aldı. | Son dakika spor haberleri

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, büyükusta Vahap Şanal, 9 tur sonucunda 7 puan toplayarak şampiyonada 3. sırada yer aldı.

Turnuvada daha önce FIDE Ustası (FM) unvanına kavuşan genç sporcu Ediz Gürel ise Uluslararası Usta (IM) normu alarak organizasyonu tamamladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
İzmitli karatecilerde hedef Türkiye Şampiyonası! İzmitli karatecilerde hedef Türkiye Şampiyonası!
Price rekor kırdı! Price rekor kırdı!
Ferhat Arıcan'dan müthiş başarı! Ferhat Arıcan'dan müthiş başarı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör