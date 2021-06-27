27 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Milli satranççı Vahap Şanal 11. Akdeniz Satranç Şampiyonası’nda üçüncü oldu!
Milli satranççı Vahap Şanal, 11. Akdeniz Şampiyonası’nda üçüncülük derecesini elde etti. Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, büyükusta Vahap Şanal, 9 tur sonucunda 7 puan toplayarak şampiyonada 3. sırada yer aldı. | Son dakika spor haberleri
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, büyükusta Vahap Şanal, 9 tur sonucunda 7 puan toplayarak şampiyonada 3. sırada yer aldı.
Turnuvada daha önce FIDE Ustası (FM) unvanına kavuşan genç sporcu Ediz Gürel ise Uluslararası Usta (IM) normu alarak organizasyonu tamamladı.
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