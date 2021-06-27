27 Haziran 2021, Pazar
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"MİLLİ TAKIMA SPORCU VERMEK İSTİYORUZ"
Hem teknik, hem taktik, hem de kondisyon olarak 3 aydır sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını aktaran İzmit Belediyespor Karate Takımı Antrenörü Timur Doğan, "Hedefimiz Türkiye Şampiyonası'nda madalyalar almak. Aynı zamanda Milli Takıma da sporcu vermek istiyoruz. Bizlere her zaman destek olan İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere kulüp başkanımız Yusuf Erenkaya, İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa ve Karate Branşı Koordinatörü Rafık Yel'e teşekkür ediyoruz. Yüzlerini kara çıkamayacağız inşallah" dedi.
"TÜRK BAYRAĞI'NI DALGALANDIRACAĞIZ"
İzmit Belediyespor'un karate antrenörü Hüseyin Karal ise "Biz bu şampiyonaya sporcularımız ve antrenörler olarak gönülden hazırlandık. Milli Takımı'mızı Ağustos ayında Finlandiya'da düzenlenmesi planlanan Avrupa Karate Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil edeceğiz. Temsil edeceğiz diyorum çünkü Milli Takım'a sporcu vereceğimize eminim. Türk Bayrağı'nı Avrupa'da dalgalandıracağız" ifadelerini kullandı.
İzmit Belediyespor Karate Takımı 10 sporcu ile Şanlıurfa'ya gidecek. İzmit Belediyespor'un Şanlıurfa kafilesinde U-21 kategorisinde Yuşa Öztürk, İclal İbiş ve Serra Zaloğlu, Genç kategorisinde; Talha Bayrak, İmran Burçe Telli, Melike Esma Kılıç ve Emirefe Karabulut, Ümit kategorisinde ise İrem Sude Serhatlı, Ecrin Pesen ve İpek Nisa Serhatlı yer alıyor.
Son dakika spor haberi: İzmitli karatecilerde hedef Türkiye Şampiyonası!
İzmit Belediyespor Karate Takımı, 13-18 Temmuz tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek Ümit Genç-U21 Karate Şampiyonası ve Avrupa Karate Şampiyonası milli takım seçmeleri için hazırlık kampına girdi. İzmit Belediyespor Karate Takımı Antrenörü Timur Doğan, "Hedefimiz Türkiye Şampiyonası'nda madalyalar almak. Aynı zamanda Milli Takıma da sporcu vermek istiyoruz" dedi. | Son dakika spor haberleri
İzmit Belediyespor Karate Takımı, 13-18 Temmuz tarihleri arasında Şanlıurfa'da tatamiye çıkacak. 13-16 Temmuz tarihleri arasındaki Türkiye Ümit Genç-U21 Karate Şampiyonası ve 17-18 Temmuz tarihlerindeki Avrupa Şampiyonası milli takım seçmelerinde boy gösterecek sporcular, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda antrenörler Timur Doğan, Hüseyin Karal ve Melih Bayrak eşliğinde antrenmanlarını sürdürüyor.
"MİLLİ TAKIMA SPORCU VERMEK İSTİYORUZ"
Hem teknik, hem taktik, hem de kondisyon olarak 3 aydır sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını aktaran İzmit Belediyespor Karate Takımı Antrenörü Timur Doğan, "Hedefimiz Türkiye Şampiyonası'nda madalyalar almak. Aynı zamanda Milli Takıma da sporcu vermek istiyoruz. Bizlere her zaman destek olan İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere kulüp başkanımız Yusuf Erenkaya, İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa ve Karate Branşı Koordinatörü Rafık Yel'e teşekkür ediyoruz. Yüzlerini kara çıkamayacağız inşallah" dedi.
"TÜRK BAYRAĞI'NI DALGALANDIRACAĞIZ"
İzmit Belediyespor'un karate antrenörü Hüseyin Karal ise "Biz bu şampiyonaya sporcularımız ve antrenörler olarak gönülden hazırlandık. Milli Takımı'mızı Ağustos ayında Finlandiya'da düzenlenmesi planlanan Avrupa Karate Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil edeceğiz. Temsil edeceğiz diyorum çünkü Milli Takım'a sporcu vereceğimize eminim. Türk Bayrağı'nı Avrupa'da dalgalandıracağız" ifadelerini kullandı.
İzmit Belediyespor Karate Takımı 10 sporcu ile Şanlıurfa'ya gidecek. İzmit Belediyespor'un Şanlıurfa kafilesinde U-21 kategorisinde Yuşa Öztürk, İclal İbiş ve Serra Zaloğlu, Genç kategorisinde; Talha Bayrak, İmran Burçe Telli, Melike Esma Kılıç ve Emirefe Karabulut, Ümit kategorisinde ise İrem Sude Serhatlı, Ecrin Pesen ve İpek Nisa Serhatlı yer alıyor.
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