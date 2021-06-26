Son dakika spor haberi: İşitme Engelliler Süper Ligi'nde şampiyon Karşıyaka!
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından gerçekleştirilen İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'inde şampiyon Karşıyaka oldu. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan şampiyonluk karşılaşmasında iki İzmir ekibi Karşıyaka ile Bornova karşılaştı. Karşıyaka 111. dakikada bulduğu golle şampiyon oldu. | Son dakika spor haberleri
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'de Karşıyaka şampiyonluğa ulaştı. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan şampiyonluk maçında iki İzmir ekibi Karşıyaka ile Bornova karşılaştı.
Maçın normal süresi 0-0 sona ererken, Karşıyaka 111. dakikada bulduğu golle şampiyon oldu.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Yakup Ümit Kihtir, gazetecilere, Karşıyaka'nın iyi mücadele ederek şampiyon olduğunu söyledi.
26 gün sonra Tokyo'da olimpiyat oyunlarının başlayacağını belirten Kihtir, "Biz kalben hepsinin yanındayız. Hepsini sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah büyük başarılarla döneceklerine inanıyoruz." dedi.
Karşıyaka Teknik Direktörü İbrahim Günal da şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.
Karşılaşmayı, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Türkiye Futbol Federasyonu Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, TİESF Asbaşkanı Serhat Öztürk, TİESF Futbol Milli Takımlar Teknik Direktörü Ramazan Karacif, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile protokol üyeleri izledi.
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