25 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Milli yüzücü Selen Özbilen Türkiye rekoru kırdı!

Milli yüzücü Selen Özbilen Türkiye rekoru kırdı
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Giriş Tarihi: 25.06.2021

Milli yüzücü Selen Özbilen, Milli Takım Seçme müsabakalarında Türkiye rekoru kırdı. Özbilen, 100 metre serbest kadınlar kategorisinde 54.68 derecesi ile kendisine ait Türkiye rekorunu yeniledi.

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme müsabakalarında Türkiye rekoru kırıldı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin dördüncü gününde, 20 yaşındaki milli yüzücü Selen Özbilen, 100 metre serbest kadınlar kategorisinde 54.68 derecesi ile kendisine ait Türkiye rekorunu yeniledi.

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları yarınki müsabakaların ardından sona erecek.

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