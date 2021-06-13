13 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi'nde Belçika'yı 3-0 mağlup etti

Filenin Sultanları Belçika'yı da yendi!
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

Filenin Sultanları, 'da düzenlenen 'ndeki 11. maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Milli takım ligdeki 12. maçında yarın ABD ile karşılaşacak.

, 'da düzenlenen 'ndeki 11. maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Milli takım ligdeki 12. maçında yarın ABD ile karşılaşacak.

Salon:

Hakemler: (Yunanistan), (Dominik Cumhuriyeti)

Türkiye: , , , , , (, , )

Belçika: Herbots, Van Avermaet, Guilliams, Van Gestel, Janssens, Van de Vyver (Rampelberg, Lemmens, Van Sas, Gilson, Sobolska, Stragier)

Setler: 25-20, 25-17, 25-19

Süre: 84 dakika (27, 28, 29)

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