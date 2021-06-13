Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi'nde Belçika'yı 3-0 mağlup etti
Filenin Sultanları, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Milli takım ligdeki 12. maçında yarın ABD ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Milli takım ligdeki 12. maçında yarın ABD ile karşılaşacak.
Salon: Rimini
Hakemler: Gerothodoros Epaminondas (Yunanistan), Cespedes Lassi Denny Francisco (Dominik Cumhuriyeti)
Türkiye: Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladin, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Simge Şebnem Aköz, Buse Ünal, Meryem Boz)
Belçika: Herbots, Van Avermaet, Guilliams, Van Gestel, Janssens, Van de Vyver (Rampelberg, Lemmens, Van Sas, Gilson, Sobolska, Stragier)
Setler: 25-20, 25-17, 25-19
Süre: 84 dakika (27, 28, 29)
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