19 Mayıs 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Türk boksör Serdar Avcı nakavt ile dünya şampiyonu oldu!

Serdar Avcı nakavt ile dünya şampiyonu!
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Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 Giriş Tarihi: 19.05.2021

Türk boksör , 'da (UBO) yarı ağır sıklette Gürcü sporcu 'yi nakavt ederek dünya şampiyonu oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Türk boksör , 'nın başkenti 'de düzenlenen 'da (UBO) yarı ağır sıklette Gürcü sporcu 'yi nakavt ederek dünya şampiyonu oldu.

35 yaşındaki Serdar Avcı, yarı ağır sıklette dünya şampiyonluğu için çıktığı 7 unvan maçının hepsini nakavt ile kazanan Gürcü rakibi Zaal Kvezereli ile Kiev'de karşı karşıya geldi. Avcı, 12 raunt üzerinden yapılan maçın 2'nci raundunun 50'nci saniyesinde rakibini devirdi. sporcusu Avcı, Kvezereli'yi nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu.

ÇİFTE BAYRAM YAŞATTI

'na (DHA) maça hazırlık döneminde verdiği röportajda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kiev'de altın kemeri kazanarak salonda 'nı dinleteceğini ve Türk milletine çifte bayram yaşatacağını söyleyen Serdar Avcı, hedefini gerçekleştirdiği için büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

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