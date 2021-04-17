17 Nisan 2021, Cumartesi

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2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde milli sporculardan 7 madalya!

Milli sporculardan 7 madalya!
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

'sinde ikinci gün geçildi. Milli sporcular 4 altın ve 3 gümüş madalya alarak başarılarını taçlandırdı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'nın kentinde bulunan Jesolo bölgesinde düzenlenen organizasyonda ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

T53 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde milli sporculardan , 17.62'lik derecesiyle birinci olarak altın madalya alırken, 19.10'luk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

, T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde 18.15'lik derecesiyle birinci oldu ve altın madalyaya ulaştı.

, T47 kategorisi erkekler 100 metre finalinde 12.18'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı ve altın madalya elde etti.

, F41 kategorisi kadınlar gülle atma finalinde 8,14 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazandı ve kendisine ait 7,45 metrelik Türkiye rekorunu geliştirdi.

F41 kategorisi erkekler cirit atma finalinde 18 yaşındaki milli sporculardan Ömer Faruk İlkin, 33,87 metrelik derecesiyle altın, Gürkan Uncuoğlu ise 30.01 metreyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan kazanmak için 33 ülkeden 275 atletin yarıştığı üçüncü seride müsabakalar, 18 Nisan Pazar sona erecek.

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