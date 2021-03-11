Son dakika spor haberi: Roger Federer Katar Açık'ta Nikoloz Basilashvili'ye kaybederek çeyrek finalde elendi
Sakatlığı nedeniyle uzun bir aranın ardından yeniden kortlara dönen yıldız tenisçi Roger Federer, Katar Açık turnuvasında Nikoloz Basilashvili ile karşı karşıya geldi. İsviçreli tenisçi mücadeleyi kaybederek çeyrek finalde turnuvaya veda etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi
Sakatlığı nedeniyle uzun bir aranın ardından yeniden kortlara dönen İsviçreli yıldız tenisçi Roger Federer, katıldığı Katar Açık turnuvasına çeyrek finalde veda etti.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) sert kort turnuvasının çeyrek finalinde, 39 yaşındaki Federer, dünya 42 numarası Gürcistanlı Nikoloz Basilashvili ile karşılaştı.
Basilashvili, 1 saat 50 dakika süren mücadelenin ardından dünya sıralamasının 6. basamağında yer alan Federer'i 3-6, 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Dizinden geçirdiği iki ameliyat nedeniyle bir yıldan uzun süredir kortlardan uzak kalan Federer, turnuvadaki ilk maçında Büyük Britanyalı Daniel Evans'ı 2-1 mağlup etmişti.
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