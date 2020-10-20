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Erdoğan’dan sürpriz ziyaret

Erdoğan’dan sürpriz ziyaret
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Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 Giriş Tarihi: 20.10.2020

Ünlü radyo programcıları ve fenomenlerden oluşan "" ekibinin 'nda yaptıkları kampa Başkanı Bilal Erdoğan ve oğlu Ömer Tayyip Erdoğan misafir oldu.

Ünlü radyo programcıları ve fenomenlerden oluşan "" ekibinin 'nda yaptıkları kampa Başkanı Bilal Erdoğan ve oğlu Ömer Tayyip Erdoğan misafir oldu. Kemal Ekşioğlu, Hakkı Alkan, Adem Metan, Hopdedik Ayhan, , Argostroloji gibi ünlü isimlerin aralarında bulunduğu radyo programcıları kampta geleneksel oyunların oynanabildiği alanları deneyimledi.

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