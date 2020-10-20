Erdoğan’dan sürpriz ziyaret

Ünlü radyo programcıları ve fenomenlerden oluşan "Kamp Tayfa" ekibinin Marmaracık Gençlik Kampı'nda yaptıkları kampa Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve oğlu Ömer Tayyip Erdoğan misafir oldu.

Ünlü radyo programcıları ve fenomenlerden oluşan "Kamp Tayfa" ekibinin Marmaracık Gençlik Kampı'nda yaptıkları kampa Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve oğlu Ömer Tayyip Erdoğan misafir oldu. Kemal Ekşioğlu, Hakkı Alkan, Adem Metan, Hopdedik Ayhan, Odun Herif, Argostroloji gibi ünlü isimlerin aralarında bulunduğu radyo programcıları kampta geleneksel oyunların oynanabildiği alanları deneyimledi.

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