Fransa Açık'ta şampiyon Rafael Nadal! Djokovic'e şans tanımadı
Fransa Açık (Roland Garros) tek erkekler finalinde iki efsane sporcu karşı karşıya geldi. İspanyol tenisçi Rafael Nadal Hırvat rakibi Novak Djokovic'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. İspanyol tenisçi 20. kez Grand Slam şampiyonluğu kazanarak Roger Federer'i yakaladı.
Roland Garros'ta dev Novak Djokovic-Rafael Nadal finalinin kazananı İspanyol raket oldu. Nadal, maçı setlerde 3-0 kazandı. Fransa Açık'a 16 kez katılan Nadal, bunların 13'ünde final oynadı. Nadal 13 finalinin tamamında kazanarak bu turnuvaya damga vurdu.
34 yaşındaki İspanyol tenisçi, Fransa'daki 102. maçında 100. galibiyetini elde ederek ulaşılması zor bir başarıya imza attı.
FEDERER'E YETİŞTİ
İspanyol efsane raket, 20 Grand Slam şampiyonluğuna ulaşarak İsviçreli bir diğer efsane Roger Federer'le durumu eşitledi.
BİR İLKİ DAHA BAŞARDI
Nadal, turnuva boyunca set vermeden final aşamasına gelmişti. Djokovic karşısında da aynı başarıyı gösteren Nadal, hiç set kaybetmeden 4 şampiyonluk yaşayan ilk tenisçi oldu.
Daha önce 2008, 2010 ve 2017 yıllarında set vermeden mutlu sona ulaşan İspanyol tenisçi, 1976 Wimbledon, 1978 ve 1980 Roland Garros'ta bu başarıyı yakalayan Bjorn Borg ile rekorun ortak sahibi.
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