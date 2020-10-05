06 Ekim 2020, Salı

DİĞER SPORLAR

İstanbul Valiliği duyurdu! Formula 1 Türkiye Grand Prix'si seyircisiz düzenlenecek

Formula 1 seyircili mi düzenlenecek? Valilik açıkladı!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

Valiliği, 1 Grand Prix'sine seyirci alınmayacağını açıkladı. 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek organizasyona 100 bin bilet satılmıştı.

1 yarışları, 9 yıl aranın ardından yeniden 'ye dönmüştü. 13-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışla ilgili flaş bir karar alındı. Valiliği, organizasyona seyirci alınmayacağını duyurdu.

13-14-15 Kasım'da gerçekleştirilecek yarışlar için 100 bin bilet satılmıştı.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul İl Pandemi Kurulunun "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020" yarışının seyircisiz yapılması" yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Milli Takım 3'te 3 yaptı Milli Takım 3'te 3 yaptı
Djokovic Fransa Açık'ta üçüncü turda Djokovic Fransa Açık'ta üçüncü turda
Toprak Razgatlıoğlu kaza anını Aspor'a anlattı Toprak Razgatlıoğlu kaza anını Aspor'a anlattı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör