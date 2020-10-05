İstanbul Valiliği, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine seyirci alınmayacağını açıkladı. 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek organizasyona 100 bin bilet satılmıştı.

Formula 1 yarışları, 9 yıl aranın ardından yeniden Türkiye'ye dönmüştü. 13-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışla ilgili flaş bir karar alındı. İstanbul Valiliği, organizasyona seyirci alınmayacağını duyurdu.

13-14-15 Kasım'da gerçekleştirilecek yarışlar için 100 bin bilet satılmıştı.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul İl Pandemi Kurulunun "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020" yarışının seyircisiz yapılması" yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."

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