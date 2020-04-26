26 Nisan 2020, Pazar

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Khabib Nurmagomedov'a şok haber! Corona virüsü...

Khabib'e şok haber! Corona virüsü...
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, Karma Dövüş Sanatları () dövüşçüsü 'a kötü haber geldi. Dağıstan asıllı Rus dövüşçünün babası 'un corona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgını nedeniyle birçok spor müsabakası ertelenirken Covid-19 pandemisi etkisini göstermeye devam ediyor.

Dünya üzerinde birçok sporcu ve yakınlarının Covid-19 testleri pozitif çıkarken, son olarak dövüşçüsü 'a kötü bir haber geldi.

Rus dövüşçünün babası , zatürre ve grip belirtileri ve corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet'in haberine göre 'daki evlerinin yakınındaki dağlarda yürüyüşe çıkan baba Nurmagomedov, grip ve zatürre benzeri semptomlar gösterdi.

Corona virüs şüphesi olan Abdulmanap Nurmagomedov'u kimsenin ziyaret etmesine izin verilmiyor.

Rus gazeteci Ramazan Rabadanov, arkadaşı olan Abdulmanap için "Bir park inşa etti. Çöpleri temizledi, yeni ağaçlar dikti. Yol boyunca güzel banklar koydu ama dün o parka gelemedi. Umarım arkadaşım tekrar parka gelir" mesajını paylaştı.

Khabib Nurmagomedov ise 1 hafta önce babasıyla fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Zaman hiçbirimiz için kolay değil. Sadece ailenize değil, ebeveynlerinize de dikkat edin. Çünkü onlar cennetin anahtarlarıdır."

İşte o paylaşım:


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