24 Mart 2020, Salı

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelenecek mi? Resmi açıklama geldi

2020 Tokyo Olimpiyatları ertelenecek mi? Resmi açıklama geldi
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Giriş Tarihi: 24.03.2020

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Dick Pound, 'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteleneceğini söyledi.

ABD basınına açıklamada bulunan Pound, oyunların salgın sebebiyle 2021'de düzenlenebileceğini belirterek, "IOC, sahip olduğu bilgiler ışığında olimpiyat oyunlarını erteleme kararı aldı. Bildiğim kadarıyla başlangıç tarihinin 24 Temmuz olmayacağı kesin. Oyunları erteleyeceğiz ve bu ertelemenin sebep olacağı problemleri çözmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat oyunlarının bu yıl 'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanıyordu.


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