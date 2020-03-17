17 Mart 2020, Salı

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Fransa Açık Tenis Turnuvası 4 ay ertelendi

Fransa Açık Tenis Turnuvası 4 ay ertelendi
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Giriş Tarihi: 17.03.2020

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent 'in ev sahipliğinde 24 Mayıs-7 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan toprak kort turnuvası, 20 Eylül-4 Ekim tarihlerine alındı.

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