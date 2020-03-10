10 Mart 2020, Salı
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Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan koronavirüs açıklaması
Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 Giriş Tarihi: 10.03.2020
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu "Spor camiası olarak bu anlamdaki (koronavirüs) önlemleri federasyonlarımızla, uluslararası federasyonlarla takip ediyoruz. İptal edilen etkinlikler var, bunları da yarın sizlerle paylaşacağız" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor camiası olarak bu anlamdaki (koronavirüs) önlemleri federasyonlarımızla, uluslararası federasyonlarla takip ediyoruz. İptal edilen etkinlikler var, bizim çalışma yaptığımız etkinlikler var. İnşallah bunları da federasyonlarla, uluslararası camiayla temaslarımız sonucunda yarın sizlerle paylaşacağız." dedi.
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