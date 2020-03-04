04 Mart 2020, Çarşamba

DİĞER SPORLAR

Kanoculara milli görev

Kanoculara milli görev
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 04.03.2020

Durgunsu Kano Aday Seçme Yarışları'na 98 sporcu yarışmaları geçebilmek için kıyasıya mücadele etti. 'da yapılan yarışmada Büyükşehir Belediyespor 3 kano sporcusunu Milli Takıma gönderdi.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü kano sporcuları , ve , 'da yapılan yarışların ardından milli takıma davet edildi.

Kano Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Aday Seçme Yarışları Adana'da yapıldı. Farklı şehirlerden 98 sporcunun milli takımda yer almak için kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda Bursa Büyükşehirli sporcular Simge Kaya ve Emircan Ayaklı K1, Bedirhan Çıktay C1 kategorisinde ilk sırada yer alarak milli takıma girmeye hak kazandı. Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edecek olan Büyüşehirli sporcular 12-14 Mart tarihlerinde 'da 14 ülkenin yer aldığı 'Gloria Cup Canoeing' turnuvasında milli formayla yarışacak.

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