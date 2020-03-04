04 Mart 2020, Çarşamba

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Avantaj VakıfBank’ta

Avantaj VakıfBank’ta
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 04.03.2020

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Rusya temsilcisi 'yı deplasmanda 3-0 yendi. Rövanş, 12 Mart'ta İstanbul'da.

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Rusya temsilcisi 'yı deplasmanda 3-0 yendi. Rövanş, 12 Mart'ta İstanbul'da.

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