03 Mart 2020, Salı

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Dinamo Moskova: 0 - VakıfBank: 3

VakıfBank set vermedi
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 03.03.2020

Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcisi 'yı deplasmanda 3-0 yendi.

Salon: Dinamo Spor Sarayı

Hakemler: Simone Santi (), Ari Jokelainen (Finlandiya)

: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Havelkova, Efimova, Carlini (Talysheva, Krotkova, Lyubushkina)

: Ognjenovic, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Gizem Örge)

Setler: 13-25, 17-25, 17-25

Süre: 65 dakika (20, 20, 25)

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.



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