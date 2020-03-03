03 Mart 2020, Salı
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Dinamo Moskova: 0 - VakıfBank: 3
Giriş Tarihi: 03.03.2020
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı deplasmanda 3-0 yendi.
Salon: Dinamo Spor Sarayı
Hakemler: Simone Santi (İtalya), Ari Jokelainen (Finlandiya)
Dinamo Moskova: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Havelkova, Efimova, Carlini (Talysheva, Krotkova, Lyubushkina)
VakıfBank: Ognjenovic, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Gizem Örge)
Setler: 13-25, 17-25, 17-25
Süre: 65 dakika (20, 20, 25)
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.
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