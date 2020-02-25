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Türkiye Avrupa 5'incisi!

Türkiye Avrupa 5'incisi!
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Giriş Tarihi: 25.02.2020

Tenis Milli Takımı, 'nde 5. oldu. Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eleme gruplarında ilk 2'ye giren , 8 ülkenin katıldığı Avrupa Kış Kupası Finalleri'nde mücadele etti.

'nın Ronchin kentinde düzenlenen organizasyonun açılış turunda 'ya 2-1 yenilen ay-yıldızlı ekip, daha sonra 'ı 3-0 mağlup etti. Baran Söyler, Togan Tokaç, Toprak Avcıbaşı'nın temsil ettiği, Turan Can Uyar'ın kaptanlığını yaptığı Milli Takımı, şampiyonadaki son maçında ile karşılaştı.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan milliler, organizasyonu 5. sırada tamamladı.

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