25 Şubat 2020, Salı
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Türkiye Avrupa 5'incisi!
Giriş Tarihi: 25.02.2020
Türkiye 16 Yaş Erkek Tenis Milli Takımı, Avrupa Kış Kupası Finalleri'nde 5. oldu. Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eleme gruplarında ilk 2'ye giren milli takım, 8 ülkenin katıldığı Avrupa Kış Kupası Finalleri'nde mücadele etti.
Fransa'nın Ronchin kentinde düzenlenen organizasyonun açılış turunda İtalya'ya 2-1 yenilen ay-yıldızlı ekip, daha sonra Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. Baran Söyler, Togan Tokaç, Toprak Avcıbaşı'nın temsil ettiği, Turan Can Uyar'ın kaptanlığını yaptığı Türkiye 16 Yaş Erkek Milli Takımı, şampiyonadaki son maçında Rusya ile karşılaştı.
Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan milliler, organizasyonu 5. sırada tamamladı.
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