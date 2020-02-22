22 Şubat 2020, Cumartesi

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Milli tenisçi Berfu Cengiz Hindistan’da finale kaldı!

Milli tenisçi Berfu Cengiz Hindistan’da finalde!
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Giriş Tarihi: 22.02.2020

, kariyerinin ilk ITF 25 bin Dolar toplam para ödüllü turnuvası finalini ’ın Jodhpur şehrinde katıldığı Jodhpur Open turnuvasında yakaladı. Cengiz, yarı finalde karşılaştığı Büyük Britanyalı rakibi 'u 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Sırasıyla Hintli, Taylandlı ve Büyük Britanyalı rakiplerini yenerek geldiği yarı finalde bir başka Büyük Britanyalı raket ile karşı karşıya gelen 2 saat 1 dakika süren üç set sonunda galibiyete uzandı. 7 kez servis kırdığı maçta 3 numaralı seribaşı rakibini 3-6, 6-2, 7-6'lık setlerle geçen Cengiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden 1 numaralı seribaşı Ankita Raina ile karşılaşacak. İki sporcu 2018 ve 2019 yıllarında 'da toplam para ödülünün 25 bin Dolar olduğu ITF turnuvalarında karşılaşmış iki karşılaşma da Raina'nın galibiyetiyle sonuçlamıştı.

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