Milli tenisçi Berfu Cengiz Hindistan’da finale kaldı!
Milli tenisçi Berfu Cengiz, kariyerinin ilk ITF 25 bin Dolar toplam para ödüllü turnuvası finalini Hindistan’ın Jodhpur şehrinde katıldığı Jodhpur Open turnuvasında yakaladı. Cengiz, yarı finalde karşılaştığı Büyük Britanyalı rakibi Francesca Jones'u 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.
Sırasıyla Hintli, Taylandlı ve Büyük Britanyalı rakiplerini yenerek geldiği yarı finalde bir başka Büyük Britanyalı raket Francesca Jones ile karşı karşıya gelen Berfu Cengiz 2 saat 1 dakika süren üç set sonunda galibiyete uzandı. 7 kez servis kırdığı maçta 3 numaralı seribaşı rakibini 3-6, 6-2, 7-6'lık setlerle geçen Cengiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden 1 numaralı seribaşı Ankita Raina ile karşılaşacak. İki sporcu 2018 ve 2019 yıllarında Hindistan'da toplam para ödülünün 25 bin Dolar olduğu ITF turnuvalarında karşılaşmış iki karşılaşma da Raina'nın galibiyetiyle sonuçlamıştı.
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