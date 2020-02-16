16 Şubat 2020, Pazar

DİĞER SPORLAR

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz Avrupa şampiyonu oldu

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz Avrupa şampiyonu
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 16.02.2020

'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi , İsviçreli rakibi 'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı.

'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun yedinci ve son gününde, erkekler serbest stilde final müsabakaları yapıldı.

Erkekler serbest stil 92 kilo finalinde , İsviçreli ile karşılaştı.

Milli güreşçi Süleyman, rakibini 3-0 yenerek altın madalyaya uzandı.

Avrupa şampiyonluğu elde eden Süleyman'ın madalyası, 'nin 2020 'nda kazandığı ilk ve tek altın madalya oldu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Dev derbi öncesi durumlar kötü! 'İstifa...' Dev derbi öncesi durumlar kötü! 'İstifa...'
Lider VakıfBank kayıpsız devam ediyor Lider VakıfBank kayıpsız devam ediyor
Lider VakıfBank kayıpsız devam ediyor Lider VakıfBank kayıpsız devam ediyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör